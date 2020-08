RECORD de cazuri active de COVID-19, în ultima săptămână, în județul Alba In ultimele 7 zile, numarul de cazuri active de infectare cu COVID-19 in județul Alba a fost constant, creșterile inregistrandu-se pe parcursul ultimelor patru zile, excepție fiind doar ziua de miercuri, 26 august. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 1045 persoane confirmate pozitiv, 818 persoane vindecate și 42 decese. Marti, in Alba au fost prelucrate 490 de probe, 300 la DSP si 190 la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 56.515 Dupa cum se poate observa, acest trend a fost unul fluctuant dar, potrivit informaților transmise de DSP Alba,… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

