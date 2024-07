Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de 4.204 candidați s-au inscris pe cele 1.795 de locuri scoase la concurs, iar 35 dintre cele 1.260 de locuri bugetate au fost deja atribuite premiantilor la olimpiadele nationale si internationale, admiși din oficiu. Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti inregistreaza anul acesta un nou record din perspectiva numarului de candidați inscriși la examenul de admitere care va avea loc duminica, 21 iulie 2024, incepand cu ora 9. Astfel, pentru

- Universitatea de Medicina și Farmacie “Carol Davila” din București a emis un comunicat prin care explica preocuparile legate de intarzierea eliberarii adeverințelor și diplomelor pentru absolvenții de liceu care au depus contestații la examenul de Bacalau

- Ieri, 20 iunie, domnul prof. univ. dr. Viorel Jinga, rectorul Universitații de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București (UMFCD), a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) pentru contribuțiile excepționale aduse in domeniul medicinei, pentru…

- Universitațile de Medicina și Farmacie și-au publicat oferta educaționala pentru admiterea la studii de licența in anul universitare 2024/2025, iar in prima decada a lunii viitoare incep inscrierile pentru examenul din 21 iulie. Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” (UMFCD) din București…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București a anunțat ca ocupa, in acest an, poziția 284, la capitolul „predare” in topul Round University Ranking, clasandu-se cel mai sus dintre toate universitațile din Romania. La nivel general ea se situeaza pe poziția 610. Aceasta este urmata,…

- Studenții care vor fi admiși pe locuri bugetate, dupa examenul de admitere din iulie 2024 de la Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” (UMFCD) din București, vor ramane „la stat” pana la finalizarea studiilor, potrivit unei noi reguli aprobate de Senatul Universitar. Informația a fost…

- Raspunsul la suplimente alimentare vs medicamente il puteți afla urmarind cu atenție Dialogurile Puterii cu dr. Ion Fulga, profesor de farmacologie si seful catedrei la Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti, Cu știința și responsabilitate, domnul profesor ne-a explicat…