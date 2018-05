RECORD de căldură pentru luna aprilie: 50 de grade Celsius Au fost peste 40 de grade in mod constant, iar in sudul tarii caldura a ajuns si la 50 de grade. In luna martie, temperatura medie a fost de 45 de grade. Medicii au avertizat populatia sa isi ia masuri de precautie si sa nu iasa din case la ora pranzului. Temperaturile se anunta ridicate si in luna mai. Pakistanul se afla pe locul sapte in topul tarilor afectate de schimbarile climatice. Primele locuri in clasament sunt ocupate de Honduras si Haiti, devastate frecvent de uragane. Sursa: Digi24 Citeste articolul mai departe pe money.ro…

