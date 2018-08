Pentru al doilea an consecutiv s-a inregistrat o medie record a temperaturilor in cursul lunii iulie in celebrul Parc National californian Death Valley (Valea Mortii), luna iulie 2018 devenind "cea mai fierbinte luna din istorie", informeaza miercuri Live Science care citeaza un material publicat in ultimul numar al revistei Forbes. Climatologul Brian Brettschneider, de la Universitatea Alaska din Fairbanks, este autorul materialului care urmeaza sa fie evaluat si probabil confirmat de Organizatia Meteorologica Mondiala, mai noteaza Live Science. Daca multi dintre noi ne plangem deja de "caldura"…