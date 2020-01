Stiri pe aceeasi tema

- In Norvegia au fost azi, 19 grade Celsius, la umbra, cea mai ridicata temperatura din istoria țarii, inregistrata in ianuarie. Un mic oras din vestul Norvegiei a stabilit joi un nou record pentru cea mai ridicata temperatura, de 19 grade Celsius, inregistrata in luna ianuarie, in aceasta tara scandinava,…

- Un mic oras din vestul Norvegiei a stabilit joi un nou record pentru cea mai ridicata valoare termica din luna ianuarie in aceasta tara scandinava, a informat Biroul Meteorologic Norvegian, potrivit DPA, citata de Agerpres.

- Un mic oras din vestul Norvegiei a stabilit joi un nou record pentru cea mai ridicata valoare termica din luna ianuarie in aceasta tara scandinava. Mercurul termometrelor din Sunndalsora a urcat la 19 grade Celsius, potrivit Biroului de meteorologie.

- Sunndalsora, un mic oras din vestul Norvegiei, a stabilit joi un nou record pentru cea mai ridicata valoare termica din luna ianuarie in aceasta tara scandinava, a informat Biroul Meteorologic Norvegian, citat de Agerpres.Mercurul termometrelor a urcat la 19 grade Celsius, recordul anterior fiind de…

- Un mic oras din vestul Norvegiei a stabilit joi un nou record pentru cea mai ridicata valoare termica din luna ianuarie in aceasta tara scandinava, a informat Biroul Meteorologic Norvegian, potrivit DPA. De altfel in mai multe state din nordul continentului, temperaturile sunt mai ridicate decat in…

- Un mic oras din vestul Norvegiei a stabilit joi un nou record pentru cea mai ridicata valoare termica din luna ianuarie in aceasta tara scandinava, a informat Biroul Meteorologic Norvegian, potrivit DPA. Mercurul termometrelor din Sunndalsora a urcat la 19 grade Celsius, potrivit Biroului…

- Mercurul termometrelor din Sunndalsora a urcat, joi, la 19 grade Celsius, dupa ce recordul precedent fusese de 17,9 grade Celsius și fusese inregistrat in 1989 in satul Tafjord. Sunndalsora si Tafjord sunt localitați situate in provincia More og Romsdal. Potrivit meteorologului Martin…

- Octombrie 2019 a fost cea mai calda luna octombrie inregistrata vreodata in lume, a anuntat marti serviciul european Copernicus privind schimbarile climatice, mentionand ca este a cincea luna consecutiva care a depasit sau s-a apropiat de un nivel record, scrie Agerpres dupa o relatare AFP. Luna…