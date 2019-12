Stiri pe aceeasi tema

- Australia a inregistrat cea mai arida primavara din ultimii 120 de ani, a anuntat luni Biroul de Meteorologie (BoM), citat de agentia Xinhua, potrivit Agerpres.Odata cu incheierea sezonului de primavara australa, BoM a anuntat ca cea mai mare parte a teritoriului Australiei a beneficiat de…

- Australia va avea o luna decembrie mai saraca in precipitatii si mai fierbinte, iar in ianuarie ar putea fi doborate recordurile de temperatura maxima inregistrate vara trecuta, a anuntat joi Biroul de Meteorologie, citat de DPA. Primavara australa cu temperaturi ridicate din sezonul trecut…

- In capitala Romaniei, temperatura nu depașește cinci grade, iar in casele bucureștenilor temperatura abia ajunge la 16-17 grade Celsius. Persoanele care nu au centrala și primesc centrala de la stat sunt nevoiți sa gaseasca modalitați pentru a se putea incalzi.

- Vremea in racire, dupa data de 20 noiembrie Vremea va fi mai calda decât în mod normal în urmatoarele doua zile urmând sa se raceasca dupa data de 20 noiembrie în toate regiunile, potrivit prognozei pentru urmatoarele doua saptamâni publicata de Administratia…

- Vremea mult prea calda pentru aceasta perioada și temperaturi ce ajung pana aproape de 30 de grade, ca in toiul verii, anunța Administrația Nationala de Meteorologie (ANM) pentru zilele urmatoare.

- Vremea se incalzește. In unele zone se vor inregistra 25 de grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in perioada 7 – 20 octombrie, vremea se va incalzi semnificativ in toata țara. In unele zone se vor inregistra 25 de grade. Banat In primele doua zile de prognoza, vremea va fi…

- Un val de caldura a facut ca inceputul lunii octombrie sa semene cu miezul verii in zone extinse din sudul si estul Statelor Unite, iar meteorologii au prognozat pentru miercuri temperaturi care s-au apropiat de valoarea de 37 de grade Celsius, informeaza voanews.com. La Washington au fost inregistrate…