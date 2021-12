Record de bursieri în Craiova: Peste 12.000 de elevi primesc burse şcolare A crescut considerabil numarul elevilor bursieri din Craiova. Sunt 12.242 de elevi care vor primi bursa in primul semestru al acestui an scolar, conform unei hotarari a Consiliului Local Craiova de la sfarsitul lunii octombrie 2021. Cei mai multi, respectiv 10.349 de elevi, primesc bursa de merit, care se acorda pentru medii peste 8.50. O parte dintre scolile din Craiova au dat banii elevilor, altele se pregatesc sa faca platile in zilele urmatoare. Potrivit directorilor de scoli, banii primiti pentru burse ajung pentru a face plata pe septembrie si partial pe octombrie. Mai multe burse decat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

