- Jocurile Olimpice de vara de la Paris au intrat deja in istorie, deoarece organizatorii viitoarei competiții au v]ndut un numar record de 8,6 milioane de bilete. Acesta este cu 300 de mii de bilete mai mult decit la Jocurile din 1996. {{757037}}Aceasta informație a fost oferita de șeful Comitetului…

- Jocurile Olimpice de la Paris, care vor debuta peste doua saptamani, au stabilit deja un nou record in privinta numarului de bilete vandute, fara sa fie luate in calcul si Jocurile Paralimpice, au anuntat organizatorii francezi, citati de AFP. Pana in prezent, pentru JO 2024 s-au vandut 8,6 milioane…

- Un numar de 313 ofiteri de politie si membri ai garzii civile spaniole vor fi dislocati la Paris, Franța, pentru a participa la operatiunile de securitate din timpul Jocurilor Olimpice (26 iulie - 11 august), a anuntat joi Ministerul de Interne spaniol. Autoritatile franceze au fost cele care au solicitat…

- Jocurile Olimpice de la Paris ar putea fi cele mai calduroase inregistrate vreodata, potrivit unui raport citat de The Guardian. Odata cu valul sufocant de caldura din toata Europa, tot mai mulți sportivi și-au exprimat ingrijorarea privind canicula extrema prognozata in perioada Jocurilor Olimpice,…

- Americanca Sha’Carri Richardson, 24 de ani, a caștigat finala de 100 m a concursului de calificare din SUA in 10,71s, cel mai bun timp al anului, și s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris. Campioana mondiala anul trecut, la Budapesta, in proba-regina a atletismului, Sha’Carri Richardson și-a…

- Eduard Novak a fost cooptat! Eduard Novak, singurul campion paralimpic al Romaniei, fost Ministru al Sportului, și participant la cea de-a șasea ediție a Jocurilor Paralimpice din cariera in aceasta vara, a fost cooptat pentru a face parte din Comunitatea Ambasadorilor Allianz – partener Mondial al…

- Președinte al Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Paris, Tony Estanguet, anunța eforturi majore pentru a asigura securitatea la intrecerea ce va avea loc in capitala Franței. „Este cel mai mare eveniment pe care Franța il organizeaza și vrem sa aratam ce este mai bun”. Estanguet a avut…

- Ultimele bilete pentru Jocurile Olimpice de vara de la Paris au fost puse in vinzare in mod simbolic miercuri, cu exact 100 de zile inaintea ceremoniei de deschidere a competitiei (26 iulie), anunta mass-media franceza. Pentru aceasta ultima faza, iubitorii sportului au la dispozitie 250.000 de bilete,…