- Rusia a raportat duminica 25.142 de noi contaminari cu COVID-19 in ultimele 24 de ore, un numar record inregistrat dupa data de 2 ianuarie in tara puternic afectata de varianta Delta a coronavirusului, relateaza AFP. Rusia a raportat deja in aceasta saptamana un numar record de decese asociate COVID-19…

- Numarul de noi cazuri de infectare cu Covid-19 crește exponențial in Regatul Unit, ca urmare a contractarii virusului de catre tinerii nevaccinați, se arata intr-o analiza publicata, joi, de Imperial College London.

- Situația epidemiologica din Regatul Unit al Marii Britanii nu permite momentan o relaxare a masurilor restrictive. Urmatoarea etapa de relaxare a restricțiilor din Regatul Unit ar fi trebuit sa aiba loc la sfarșitul lunii iunie, pe data de 21. Guvernul britanic va amana insa eliminarea restricțiilor…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca nu exista dificultați in ceea ce privește campania de vaccinare și ca, daca este menținut acest ritm „ajungem la 100.000 de persoane vaccinate pe zi”. „Observam cu toții ca numarul de persoane nou infectate e considerabil mai mic decat saptamana trecuta…

- Pana astazi, 21 aprilie, in județul Satu Mare s-au inregistrat 12635 imbolnaviri, 11878 vindecari și 318 decese cauzate de coronavirus. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 3 decese, respectiv 1 pacient de 84 ani la Spitalul Municipal Carei și o pacienta de 74 ani și un pacient de 83 de ani la Spitalul…

- Pana astazi, 13 aprilie, in județul Satu Mare s-au inregistrat 12360 de imbolnaviri, 11.516 vindecari și 298 decese cauzate de coronavirus. Decesul inregistrat luni (12 aprilie) este al unei paciente de 69 de ani, la Spitalul Județean de Urgența Satu Mare.

- Un studiu recent arata ca in Regatul Unit al Marii Britanii, care este de altfel și prima țara care a inceput vaccinarea populației impotriva Covid-19, imunitatea de masa va fi atinsa pe 12 aprilie. Ar mai dura doar cateva zile pana cand Marea Britanie va atinge imunitatea de masa, potrivit calculelor…