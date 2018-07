Stiri pe aceeasi tema

- Preturile cresc, absorbtia fondurilor europene este slaba, economia se supraincalzeste. Este avertismentul FMI pentru Romania, potrivit ultimului raport privind evolutiile din tara noastra. „Romania a inregistrat o crestere economica puternica in 2017, cu un nivel record al scaderii somajului…

- Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut, in aprilie 2018 fata de aprilie 2017, atat ca serie bruta cu 6,7% cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 7,9%, arata datele transmise…

- Romania a inregistrat in 2017 cea mai mare crestere cu cheltuielile militare din lume. Cheltuielile militare la nivel global s-au ridicat anul trecut la 1.739 miliarde de dolari, cel mai ridicat nivel de la Razboiul Rece incoace, iar Romania a inregistrat cea mai mare crestere, arata Institutului Internațional…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in crestere, de la 4,4% la 5,1%, estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, potrivit celui mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala.Conform documentului referitor la perspectivele…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Mircea Dusa, l-a primit miercuri, 11 aprilie, pe directorul Centrului de Istorie Militara si Stiinte Sociale din Potsdam, Germania, comandor Jorg Hillmann. Vizita delegatiei germane la Ministerul Apararii Nationale…