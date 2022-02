Record: Ce cantitate de gaze a exportat Rusia prin conducta Nord Stream în 2021 Exporturile de gaze naturale rusesti spre Germania via conducta Nord Stream au ramas in 2021 la nivelul record inregistrat in 2020, respectiv 59,2 miliarde metri cubi, a anuntat luni operatorul acestui gazoduct, consortiul Nord Stream AG, potrivit Reuters. “In 2021, 59,2 miliarde metri cubi de gaze naturale au fost transportate prin conducta Nord Stream catre consumatorii din Europa. In consecinta, conducta a fost incarcata la nivelul din 2020, cand a fost atins cel mai ridicat nivel de la debutul operatiunilor”, a precizat Nord Stream AG. Operatorul a adaugat ca de la punerea in functiune a conductei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Nu va mai exista” gazoductul Nord Stream 2 daca Rusia va invada Ucraina, a declarat luni președintele american Joe Biden într-o conferința alaturi de cancelarul german Olaf Scholz, acesta din urma asigurând ca Washingtonul și Berlinul sunt „absolut unite” în…

- Exporturile de gaze naturale rusesti spre Germania via conducta Nord Stream au ramas in 2021 la nivelul record inregistrat in 2020, respectiv 59,2 miliarde metri cubi, a anuntat luni operatorul acestui gazoduct, consortiul Nord Stream AG, informeaza Reuters. "In 2021, 59,2 miliarde metri cubi de gaze…

- Exporturile de gaze naturale rusesti spre Germania via conducta Nord Stream au ramas in 2021 la nivelul record inregistrat in 2020, respectiv 59,2 miliarde metri cubi, a anuntat luni operatorul acestui gazoduct, consortiul Nord Stream AG, informeaza Reuters, citat de Agerpres. "In 2021, 59,2 miliarde…

- In vreme ce nici Washingtonul, nici Europa nu au renunțat la speranța privind rezolvarea diplomatica a crizei, este greu de vazut ce anume ar putea ei sa ofere Moscovei, in loc de controlul asupra Ucrainei, spun analiștii citați de publicația Politico . In același timp, este la fel de greu de crezut…

- Cererea extrem de ridicata din Europa a dus in decembrie la cresterea record a exporturilor americane de gaze naturale lichefiate (LNG), potrivit datelor Refinitiv, aceasta in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica, intr-un…

- Nord Stream 2, finalizat in septembrie, dar care asteapta aprobarea de reglementare din partea Germaniei si a Uniunii Europene, se confrunta cu rezistenta Statelor Unite si a mai multor tari, inclusiv Polonia si Ucraina, care spun ca va creste influenta Rusiei asupra Europei. Conducta era programata…

- Grupul rus Gazprom PJSC a anuntat, luni, un profit net record de 581,8 miliarde ruble (7,8 miliarde de dolari), in trimestrul al treilea al acestui an, comparativ cu pierderile de 251 miliarde de ruble, in perioada similara a anului trecut, dupa ce pretul gazelor naturale in Europa, principala sursa…

- Rusia a majorat miercuri fluxurile de gaze spre Europa via Polonia si Belarus, precum si prin Ucraina. Se atenueaza astfel unele dintre temerile privind inasprirea livrarilor inaintea iernii si se reduc preturile, transmite Reuters.