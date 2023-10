Record. Aproape 20.000 de români au încasat pensia privată în primele șase luni din 2023. Care a fost pensia medie? Aproape 20.000 de participanți și rude ale unor participanți la sistemul de pensii administrate privat au incasat activul din cont in primele șase luni din 2023, numarul record fiind echivalent cu peste o treime din toate plațile efectuate de sistem de la inființare (2008) și pana la inceputul anului 2023. Cele 7 fonduri care alcatuiesc sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II), in cadrul caruia cotizeaza cu 3,75% din salariu peste 8 milioane de romani, au platit, in primele 6 luni din 2023, circa 341 de milioane de lei celor… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

