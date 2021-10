Peste 127.000 de romani au fost vaccinați in ultimele 24 de ore, din care peste 91.000 au facut prima doza, conform statisticii realizate de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. 38.075 de romani au primit vaccinul Johnson&Johnson, 51.999 prima doza de Pfizer BioNTech, 9.649 a doua doza de Pfizer BioNTech și 23.458 a treia doza, 1.554 prima doza de Moderna, 232 doza a doua și 2.275 a treia doza, 37 romani s-au vaccinat cu AstraZeneca, iar 26 au facut rapelul cu același ser. In total, Romania are 6.333.965 de persoane vaccinate, din care 5.876.418…