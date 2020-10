Stiri pe aceeasi tema

- India a depașit 8 milioane de infectari cu noul coronavirus, țara asiatica plasandu-se pe locul doi, dupa Statele Unite, la numarul de infectari. India este a doua cea mai afectata țara de pandemie, cu un total de peste 8 milioane de contaminari Statele Unite ale Americii a inregistrat pana in prezent…

- India a depașit opt ​​milioane de cazuri de coronavirus, conform Guvernului indian. Țara asiatica este a doua cea mai afectata de pandemie dupa Statele Unite, cu aproape 9 milioane de cazuri. India are, de asemenea, un total de peste 120.000 de decese atribuite oficial Covid-19, comparativ cu aproape…

- Vineri a fost cea mai neagra de la inceputul pandemiei de coronavirus in Statele Unite ale Americii (SUA). Ieri a fost inregistrat recordul absolut de infectari. Statele Unite ale Americii, țara cea mai afectata de pandemie de coronavirus din lume. Conform BBC, care citeaza datele de la autoritațile…

- Statele Unite ale Americii au raportat vineri un nou record zilnic, fiind confirmate alte 83.010 de cazuri de coronavirus, in condițiile in care statele americane se confrunta cu cel de-al doilea val al pandemiei de COVID-19, noteaza BBC, citata de Hotnews.ro.Bilanțul anunțat vineri depașește cu 6.000…

- Germania a raportat o creștere alarmanta a numarului de cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus. Țara a atins un varf critic de la inceputul pandemiei. In ultimele 24 de ore, Germania a raportat 7.334 de persoane infectate cu Covid-19, conform CNN. Cu o zi in urma țara raportase cu 700 de cazuri mai…

- Recordul anterior a fost de 10.561 inregistrat pe 12 septembrie. Creșterea numarului de cazuri este rezultatul unei rate mai mari de infectare, dar și a creșterii numarului de teste. Guvernul a facut gratuita testarea pentru Covid-19. Citeste si: India a inregistrat un numar record de cazuri…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a raportat cea mai mare creștere a numarului de infectari cu coronavirus. Țarile in care au fost raportate cele mai mari creșteri zilnice ale cazurilor de Covid-19 sunt India, Statele Unite și Brazilia. De la debutul pandemiei de coronavirus au fost raportate 29,189,557…

- Pandemia de coronavirus inregistreaza o creștere a numarului de cazuri in mai multe state din toata lumea. Intalnirile intre prieteni sau familii vor fi interzise in al doilea oras ca marime din Marea Britanie, tocmai din acest motiv. Vineri, in Marea Britanie au fost raportate 3 539 de cazuri de infectari…