Pe piața muncii din Romania a fost inregistrat un record absolut in materie de contracte de munca. Un angajat are nu mai puțin de 149 de contracte de munca active, simultan. Toate contractele sunt cu norma partiala, dar salariul insumat ajunge la putin peste 3.300 de lei pe luna, potrivit datele transmise de Inspecția Muncii.