Record absolut de infectări în România! Cel mai mare număr zilnic de noi teste pozitive Pana astazi, 21 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 191.102 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 137.835 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.848 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 773 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Decese Pana astazi, 6.065 de persoane diagnosticate… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

