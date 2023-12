Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Brazilor de Craciun (editia a XXIII-a), organizat de Salvati Copiii Romania , a strans peste 1.070.000 de euro in urma licitatiei, din bilete de tombola si din sponsorizari, in cadrul unui eveniment care a avut loc la Muzeul National de Arta al Romaniei. Gabriela Alexandrescu, presedinte…

- Al. Florin Țene -Numai credința in Nașterea lui Iisus gasește privirea sau fraza cea mai simpla, care pune alinare pe ranile cititorilor. -Talentul ziaristului este de a spune in cuvinte simple lucruri complicate. -Greșeala de a nu spune adevarul in articole, il face pe ziarist sa treaca de la seninul…

- Organizația Salvați Copiii solicita autoritaților masuri urgente pentru combaterea dependenței de jocuri de noroc la minori. Organizația a facut un sondaj potrivit caruia 14% dintre copii admit ca au jucat jocuri de noroc pe bani, iar 40% dintre ei spun ca au prieteni care fac acest lucru. In ultimul…

- Ancheta Salvați Copiii Romania Salvați Copiii Romania anunța cea de-a 23-a ediție a Festivalului Brazilor de Craciun, polul de solidaritate al anului Criza costului vieții a afectat in mod semnificativ categoriile sociale vulnerabile: majoritatea covarșitoare (95%) a familiilor ai caror copii sunt integrați…

- Economia romaneasca ar putea avea o crestere mult mai mare cu un aport mai consistent dinspre sistemul educational, este un mesaj care vine dinspre un investitor important in piata bancara locala, grupul Erste din Austria, care este actionar majoritar la BCR. Institutia de credit a alcatuit un raport…

- Fenomenul copiilor ramași singuri in țara, in urma migrației economice a parinților, este unul de amploare care depașește statisticile oficiale. Dificultațile cu care se confrunta acești minori au fost evidentiate in mod constant in ultimii ani.

- Simplon Romania, organizație non-profit care dezvolta programe educaționale pentru copii și adulți, anunța lansarea celei de-a 4-a ediții a proiectului Future Ready – Dezvoltam competențele generațiilor viitoare. Programul iși propune sa ofere șansa copiilor cu oportunitați limitate de a face fața cererilor…