- In ultimele 24 de ore au fost 6.481 de cazuri noi de coronavirus, cu peste 1.000 de infecții mai mult decat cu o zi in urma. Este cea mai mare creștere de la o zi la alta și un nou record absolut al infecțiilor cu coronavirus. Alți 83 de romani au murit dupa ce s-au infectat cu virusul Sars-Cov-2.

- Statele Unite ale Americii, țara cea mai afectata de pandemie de coronavirus din lume, a inregistrat, vineri, cel mai ridicat bilanț ala infectarilor cu coronavirus de la inceputul pandemiei, relateaza BBC.

- Coronavirus in Romania, 16 octombrie 2020. Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat un nou record absolut al numarului de noi infectari cu coronavirus, in ultimele 24 de ore, in Romania. Un alt record a fost inregistrat și la numarul bolnavilor internați la ATI. Pana astazi, 16 octombrie, pe…

- Pentru a doua zi consecutiv, Germania a raportat un nou bilanț zilnic record de cazuri de coronavirus, potrivit cifrelor oficiale de astazi. Numarul infecțiilor confirmate cu Sars-Cov-2 din Germania a crescut cu 7.334, pana la 348.557, arata statisticile furnizate de Institutul Robert Koch, potrivit…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, marti, la 139.612 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 2.121 de noi imbolnaviri din doar 23.476 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 5.121 de decese, din care 73 in ultimele…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat miercuri, 30 septembrie, alte 2.158 de infecții cu coronavirus (dintr-un total de 26.021 de teste) și 33 de decese din cauza COVID-19. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Precedentul record, de 1.767 de cazuri, a fost atins saptamana…

- Numarul cazurilor de coronavirus a atins sau a depasit cifrele din perioada carantinei in Europa de Vest. Autoritatile sanitare din Franta au raportat 8.975 de cazuri noi, vineri, stabilind un nivel record al infectiilor zilnice de cand boala a inceput sa se raspandeasca in tara la sfarsitul iernii,…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.504 cazuri noi de COVID-19, din 25.052 de teste efectuate, un nou record negativ al infecțiilor cu coronavirus. Ultimul record de cazuri noi a fost pe 13 august, cand autoritațile au transmis ca 1.454 de romani s-au infectat cu noul coronavirus. Alte 38 de persoane au…