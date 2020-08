Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 19 aug - Sputnik. Alte 626 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, patru sunt de import (Turcia). Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns la 31415 de cazuri. In total au fost efectuate 2889 de…

- Romania inregistreaza miercuri, 22 iulie, un nou record negativ in criza coronavirusului, numarul noilor cazuri confirmate intr-o singura zi trecand de o mie. In ultimele 24 de ore au fost confirmate in Romania 1.

- Romania a atins, sambata, un nou record de infectari cu coronavirus: 698 au fost raportate in ultimele 24 de ore, la 14.610 teste efectuate. Alți 24 de oameni au murit. EXCLUSIV Cate teste a facut fiecare județ de la inceputul crizei COVID-19. Patru județe nu testeaza nici acum deloc / Mai mult de o…

- BILANT CORONAVIRUS 8 IULIE ROMÂNIA. Record de cazuri noi de coronavirus într-o zi în România. Autoritatile au anuntat 555 de noi cazuri de îmbolnavirea cu COVID-19 dupa efectuare a 13.147 de teste.

- Dupa ce joi, autoritațile au anunțat un numar record de cazuri noi de Covid-19 in Republica Moldova, la Primaria Chișinau au avut loc doua ședințe extraordinare, una cu administratorii pietelor, a doua cu administratorii centrelor comerciale, retelelor de magazine si alti agenti economici din municipiul…

- Astazi, in Republica Moldova au fost inregistrate 406 cazuri noi de infecție cu noul coronavirus. Astfel numarul celor infectați in țara noastra ajunge 10 727‬ de cazuri de infectare. De mențioanat ca astazi au fost efectuate 1802 de teste, dintre care 1399 la nivel primar. Din numarul celor diagnosticați…

- CHIȘINAU, 11 iun - Sputnik. Secretarul de stat al Ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale Constantin Rimiș a prezentat date actualizate despre evoluția coronavirusului in Moldova. Astazi au fost confirmate 406 cazuri noi de infectare cu COVID-19. „Avem cele mai multe cazuri…

- Alte 296 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 4 in Transnistria. Total teste efectuate in aceasta zi – 1587 , dintre care primar – 1192 si repetat – 395.