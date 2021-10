Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelanda a inregistrat marti un numar record de infectari cu noul coronavirus de la debutul pandemiei, varianta Delta obligand autoritatile din acest arhipelag sa abandoneze strategia ''zero COVID'', informeaza AFP. Autoritatile sanitare neozeelandeze au raportat 94 de noi cazuri de infectari…

- Cel mai mare dovleac din Europa și din lume a fost prezentat in data de 10 octombrie, in orașul german Ludwigsburg, unde are loc unul dintre cele mai mari festivaluri din lume de acest gen. Dovleacul uriaș cantarește 1.

- In foarte scurt timp se va publica un nou bilanț coronavirus. Cifrele din ultimele zile au fost in creștere și este de așteptat ca și astazi sa avem parte de un bilanț record.Ieri, 4 octombrie, s-au inregistrat 8.292 cazuri.Bilanțul coronavirus din data de 5 octombrie aduce un nou record absolut pentru…

- Cotatiile futures la gaze pe piata europeana au urcat luni un nou maxim istoric, in conditiile in care cantitatile de gaze naturale rusesti care ajung in Europa printr-o conducta cheie s-au redus, ceea ce a afectat livrarile pe o piata si asa tensionata, transmite Bloomberg. La hub-ul de gaze…

- Romania inregistreaza in acest an un maximum al productiei de floarea-soarelui, cu o crestere de aproximativ 1,22 milioane de tone fata de anul 2020, insa lipsa unor unitati de procesare la nivel national conduce la vanzarea materiei prime catre tari din Uniunea Europeana si nu numai, sustin reprezentantii…

- Internationalul belgian Romelu Lukaku l-a depasit pe brazilianul Neymar si a stabilit un nou record in fotbalul mondial dupa transferul sau de la Inter Milano la Chelsea Londra, in schimbul sumei de 115 milioane euro. In urma acestei mutari, Lukaku a devenit jucatorul care a generat cele mai…

- Euro-area factories are hiring new workers at a record pace to keep up with persistently strong orders, according to Bloomberg. Job creation was particularly pronounced in Germany and Austria last month, according to an IHS Markit survey of purchasing managers. Manufacturers continued to face substantial…

- Prețul cafelei a ajuns la un nivel record in ultimii șase ani. S-a inregistrat o creștere de peste 30% din cauza valului de frig. Peste 200 de mii de hectare de pe teritoriul celui mai mare producator de cafea din lume au fost distruse.