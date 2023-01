Record absolut! 2 ianuarie, cea mai caldă zi de ianuarie din istoria măsurătorilor meteorologilor Ziua de luni, 2 ianuarie 2023, a fost cea mai calda zi de ianuarie din din istoria masuratorilor inregistrate la 17 statii meteo din tara. Informația a fost facuta publica de organizatia Severe Weather Alert – Romania, care citeaza date ale Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Așadar, temperatura cea mai ridicata a fost inregistrata la Patarlagele, unde s-au inregistrat 21,3 grade Celsius. Totodata, la 3 statii meteorologice s-au depasit recordurile stabilite pe parcursul zilei de duminica, prima zi din ianuarie. Astfel, la Patarlagele s-au inregistrat 21,3°C (record anterior: 20°C),… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

