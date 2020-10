Record: A fost depășit pragul de 4 000 de noi îmbolnăviri cu coronavirus Romania a atins, miercuri, un nou record negativ, in ultimele 24 de ore fiind depistate 4 016 noi cazuri de imbolnaviri cu coronavirus. Conform GCS, de ieri pana astazi au mai fost inregistrate 66 de noi decese in randul pacienților infectați. Capitala se menține in top, in ultimele 24 de ore fiind depistate 669 de persoane infectate. Asta inseamna o incidența de 3,28 la mia de locuitori. The post Record: A fost depașit pragul de 4 000 de noi imbolnaviri cu coronavirus appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

