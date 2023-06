Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au decis sa le rezilieze contractele lui Romario Benzar și Bautista Cascini inainte de barajul cu FC Buzau, gruparea de pe Mureș a decis sa nu mai continue colaborarea cu alți 7 jucatori. Anunțul a fost facut de Alexandru Meszar, președintele clubului, care a mai explicat faptul ca pot urma…

- Dupa doar un sezon in Liga a 2-a, Dinamo a reușit sa revina in Superliga, Ovidiu Burca, antrenorul echipei, este conștient de provocarile care ii stau in fața și ințelege necesitatea de a acționa rapid. Tehnicianul așteapta cu nerabdare deblocarea transferurilor și intarirea lotului pentru a se pregati…

- Dupa barajul dintre UTA Arad și Gloria Buzau 5-1 s-a stabilit componența Ligii 1 in sezonul 2023-2024. Poli Iași, Oțelul și Dinamo sunt echipele care au promovat in Liga 1. Chindia, CS Mioveni și FC Argeș au retrogradat, in timp ce UTA s-a menținut datorita victoriei de la baraj. ...

- UTA - Gloria Buzau, meci contand pentru mansa a doua a barajului de mentinere-promovare in SuperLiga, este programat, duminica, 4 iunie, de la ora 21:00, pe Stadionul Francisc von Neuman din Arad, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Keșeru, fotbalistul despre care se spunea ca este indisponibil pentru primul meci de baraj cu Gloria Buzau, a fost titularizat de Mircea Rednic pentru partida... The post UTA incepe turul dublei de baraj cu Gloria Buzau cu Keșeru titular și Batha rezerva appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- UTA contesta programarea barajului de menținere/promovare in Superliga cu Gloria Buzau. Prima manșa se va disputa duminica, de la ora 14:00, cand se joaca și finala Ligii de Tineret U18, UTA - Universitatea Craiova. CONTEXT: Gloria Buzau - UTA a fost programat inițial sambata, 27 mai, de la ora 20.…

- FC Argeș - Dinamo și UTA - Gloria Buzau sunt meciurile de baraj pentru promovare/menținere in Superliga. Ultima etapa a play-out-ului din Superliga și ultima runda din play-off-ul ligii secunde au stabilit componența barajelor. FC Argeș - Dinamo și UTA - Gloria Buzau sunt meciurile de baraj In 4 meciuri…

- UTA Arad l-a inlocuit pe antrenorul principal Laszlo Balint cu Mircea Rednic, a anuntat gruparea, in aceasta dimineata, pe site-ul sau oficial .”Conducerea clubului UTA a ajuns la un acord cu Mircea Rednic, care va prelua banca tehnica a echipei UTA incepand de astazi, contractul intinzandu-se pana…