Reconstrucția suveranității Statul modern s-a construit pe libertați și drepturi fundamentale ale individului și cetațeanului, dar și pe suveranitate. Aceasta, in tripla privința: suveranitatea poporului, suveranitatea națiunii și suveranitatea statului. Fiecare este chestiune de drept. Formulat cat mai succint, ca sa facem intuitive lucrurile, suveranitatea populara consta in dreptul poporului de a decide organizarea statului, politica sa generala și de a o controla. Suveranitatea naționala este drept al națiunii de a se promova prin reprezentanții aleși. Suveranitatea de stat este drept al autoritaților legitime de a lua… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

