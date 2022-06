Stiri pe aceeasi tema

CJ Dambovița a dat ordinul de incepere a lucrarilor pe DJ 714sector Bolboci-contur Lac Bolboci- Cheile Tatarului, președintele Corneliu Ștefan a mers la fața locului unde deja se amenajeaza șantierul. Se va asfalta 4, 5 km, vor fi amenajate rigole din beton, rigole carosabile, acostamente și podețe.

Valentin Iumașev, ginerele primului președinte al Rusiei, Boris Elțin, s-a retras din funcția de consilier onorific al lui Vladimir Putin in urma cu o luna, conform unor surse din anturajul fostului oficial rus, citate de Reuters.

Un clujean care lucra cioban la stana a solicitat prin 112 o ambulanța pe o strada de pamant de la marginea Clujului, iar cand echipajul a ajuns la el a descoperit ca nu suferea de nimic, doar vroia transport gratuit. Intamplarea a fost relatata pe pagina de Facebook a ISU Cluj și pusa in contextul…

COD ROȘU la Targoviște, incendiu la un hotel (exercițiu ISU Dambovița), in jurul orei 12:00, pompierii din cadrul Detasamentului Targoviste

CAMPANIA „CURAȚAM ROMANIA" s-a lasat cu DOSARE PENALE in DAMBOVIȚA, POLIȚIA, JANDARMERIA si COMISARII de MEDIU au descins la Balteni

Florin Cițu a anunțat sambata ca și-a depus demisia din funcția de președinte PNL. Florin Cițu spune ca nu-și va da demisia și din funcția de președinte al Senatului. „Acolo sunt alte discuții. Nimeni nu mi-a cerut demisia din funcție". „Este clar pentru mine ca aceasta coaliție cu…

Clubul Universitatea Craiova anunta, sambata, ca s-a incheiat in mod oficial perioada pentru depunerea candidaturilor la alegerile viitorului presedinte, anunța news.ro.

Intalnirea Administratorilor Publici din județul Dambovița cu președintele Asociației Administratorilor Publici din Romania, Marian Florea