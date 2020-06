Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane au manifestat sambata dimineata in fata uzinei Renault de la Maubeuge, nordul Frantei, fata de intentia constructorului auto de a elimina 15.000 de locuri de munca la nivel mondial, dintre care 4.600 numai in Franta, informeaza AFP, citata de Agerpres.Protestarii s-au strans…

- Un barbat de 46 de ani, fost luptator K1, a fost arestat in Franta, la solicitarea autoritatilor romane, fiind suspectat ca, la inceputul lunii martie, a impuscat in cap un hacker de 21 de ani.

- Masurile adoptate de Guvernul de la Paris pentru a sustine economia afectata de criza provocata de pandemia de coronavirus (COVID-19) au costat 450 de miliarde de euro, echivalentul a 20% din Produsul Intern Brut al Frantei, a declarat luni ministrul de Finante, Bruno Le Maire, transmite Reuters.De…

- Acting president of the Romanian Cultural Institute (ICR) Mirel Talos is optimistic that the events scheduled for this fall will be organised live, remarking the Institute's capacity to adapt during the pandemic and diversify the online promotion of Romanian intellectual values."All of a sudden…

- Arestarea in apropiere de Paris a lui Felicien Kabuga, considerat ''finantatorul'' genocidului rwandez din 1994 soldat cu 800.000 de morti, aminteste faptul ca toti cei suspectati de participare la acel genocid vor trebui sa dea socoteala in fata justitiei, a declarat sambata procurorul…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a pierdut definitiv la Curtea Internaționala de Arbitraj de la Paris procesul cu firma italiana Salini Impregilo iar statul roman este obligat sa plateasca daune-interese de 50 de milioane de euro dupa ce a rupt unilateral contractul de construcție…