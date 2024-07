Stiri pe aceeasi tema

- Diana Șoșoaca a fost data afara din ședința Parlamentului European, in timpul dezbaterii privind alegerea Ursulei von der Leyen pentru un nou mandat in fruntea Comisiei Europene. Europarlamentarul a starnit din nou controverse dupa ce a aparut in plenul Parlamentului European cu o botnita la gura. Diana…

- Numele europarlamentarului Mihai Tudose și al președintelui Klaus Iohannis sunt vehiculate pentru postul de comisar in Noua Comisie Europeana care incepe sa prinda contur, potrivit Agenției austriaca de presa APA care inventariaza nume de posibili comisari europeni in dreptul fiecarei țari. Parlamentul…

- Liderii europeni au convenit la negocierile pentru impartirea principalelor functii de conducere ale institutiilor UE nominalizarea Ursulei von der Leyen pentru un nou mandat in postul de presedinta a Comisiei Europene. Ca parte a intelegerii, negociatorii au convenit de asemenea ca fostul premier social-democrat…

- Liderii UE nu au reusit in aceasta saptamana sa ajunga la un acord cu privire la cine ar trebui sa ocupe posturile de conducere din UE, asa ca saptamana viitoare vor incerca din nou. Dar PPE, partidul presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, devine lacom, iar acest lucru ar putea avea repercusiuni…

- Liderii UE nu au ajuns inca la o decizie cu privire la un al doilea mandat pentru Ursula von der Leyen in functia de presedinte al Comisiei Europene. „Scopul de astazi nu a fost de a lua o decizie”, a declarat, marti dimineata, presedintele Consiliului European, Charles Michel, dupa dineul de lucru…

- Un consens neobișnuit și neașteptat de rapid pare sa se fi format in privința principalelor patru funcții din Uniunea Europeana, la doar cateva zile de la alegerile europarlamentare: Ursula von der Leyen (Germania) ar urma sa ramana președinta a Comisiei Europene pentru un nou mandat, portughezul Antonio…

