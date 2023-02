Recompensat pentru măcel. Comandantul rus care a trimis brigada de elită în câmpuri minate a fost înaintat în grad Președintele rus Vladimir Putin l-a inaintat in grad vineri pe Rustam Muradov, comandantul Districtului Militar de Est, care a trimis pe campul minat o brigada de elita a Moscovei, decimata pentru a treia oara de la inceputul invaziei, potrivit The Moscow Times. Potrivit decretului lui Putin publicat pe portalul de informații juridice, Muradov, in varsta de 50 de ani, care a primit Ordinul Curajului și al Ordinul Meritul pentru Patrie in trei grade, a fost inaintat la gradul de general-colonel. Promovarea lui Muradov vine la o saptamana dupa infrangerea majora a armatei in apropiere de Vuhledar,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Rusia testeaza liniile defensive ale Ucrainei inaintea unei ofensive așteptate, este posibil sa fi pierdut o intreaga brigada de elita a infanteriei navale 155 in timp ce lua cu asalt Vuhledar, un oraș minier din regiunea Donețk, transmite Politico . „Un numar mare de forțe inamice, inclusiv…

- Barbatii rusi trimisi sa lupte in Ucraina isi pot conserva in mod gratuit sperma intr-o banca criogenica de sperma, potrivit unui avocat rus, relateaza BBC News. Ministerul rus al Sanatatii a acceptat atat aceasta cerere a Uniunii Avocatilor Rusi, declara el agentiei oficiale ruse de presa Tass presedintele…

- Un politician din Sankt Petersburg a cerut, vineri, ca procurorii sa-l ancheteze pe președintele rus Vladimir Putin pentru ca a folosit cuvantul „razboi” pentru a descrie conflictul din Ucraina, acuzandu-l pe șeful Kremlinului ca și-a incalcat propria lege, relateaza Reuters. De luni de zile, Putin…

- O verificare „surpriza” a pregatirii pentru lupta a forțelor armate a fost demarata in Belarus, dupa ce acest lucru a fost solicitat de președintele Alexandr Lukașenko, a anunțat, marți, intr-un comunicat, ministerul apararii din Republica Belarus, citat de TASS . „La instrucțiunile președintelui Republicii…

- Rezultatele meciurilor jucate in Grupa A a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a transmis vineri un mesaj de ”Ziua de lupta impotriva violentelor asupra femeilor”, in care arata ca numarul de agresiuni ramane ametitor de mare si numai anul trecut 69 de femei au murit in urma violentei domestice, potrivit news.ro. Fii…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a explicat motivele pentru operațiunea militara declanșata de Turcia in nordul Siriei, totodata lansand acuzații in direcția Rusiei despre care afirma ca refuza sa iși faca datoria in regiune, relateaza site-ul rusesc Lenta . „In ciuda avertismentelor noastre…

- Un incendiu puternic a izbucnit duminica intr-un mare depozit din centrul Moscovei, in apropiere de trei gari feroviare ce leaga capitala Rusiei de mai multe mari orase din tara, inclusiv Sankt Petersburg (nord-vest), a anuntat Ministerul rus pentru Situatiile de Urgenta.