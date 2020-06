Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Sindicatului Sanitas Covasna afirma ca modalitatea „inechitabila” de acordare a stimulentului de risc a generat nemultumiri in randul salariatilor sistemului sanitar din judet si cere Ministerului Sanatatii sa gaseasca solutii pentru recompensarea financiara a tuturor angajatilor din serviciile…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca a fost deschis dosar penal pentru uciderea animalelor cu intentie, fara drept, dupa ce doi copii din judetul Mures au omorat, prin loviri repetate, un catelus. Vela a mai anuntat ca a adoptat un catel care va creste la Ministerul Afacerilor Interne si…

- Ministrul Sanatatii vine azi la Spitalul Mioveni. Vizita a fost solicitata de autoritatile locale. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, se va afla joi dimineata la Mioveni, judetul Arges, unde va evalua situatia unitatii sanitare din localitate, potrivit unei informari a Ministerului Sanatatii. Vizita…

- La 1 Iulie, cardul de sanatate redevine obligatoriu! Serviciile medicale acordate de spitale, furnizorii de investigații paraclinice, furnizorii de medicamente, furnizorii de servicii de radioterapie si cei de dializa vor trebui din nou validate cu cardul național de asigurari de sanatate, incepand…

- Pana astazi, 28 aprilie, in județul Mureș au fost confirmate 412 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Mureș, la aceasta data, in județul Mureș, sunt 1.501 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, sub monitorizarea…

- Deputații PMP i-au cerut lui Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, sa transparentizeze, in contextul limitarilor legate de decretarea starii de urgența, lucrarile Parlamentului. „Deputații Grupului parlamentar al Partidului Mișcarea Populara va solicita ca, atat pe durata existenței starii…

- Toate unitatile sanitare din sistemul public si privat au obligatia de a asigura acordarea ingrijirilor medicale tuturor pacientilor, in concordanta cu noul plan de masuri al Ministerului Sanatatii pentru pregatirea spitalelor, publicat astazi in Monitorul Oficial. Refuzul se sanctioneaza conform prevederilor…