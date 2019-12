Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Andreescu, 19 ani, 5 WTA, a avut un an 2019 excelent, in care, printre altele, s-a impus in turneul de Mare Șlem de la US Open. Pentru aceasta realizare, sportiva cu origini romanești a fost desemnata, marți, Sportiva anului 2019 in Canada.Este o premiera pentru ca acest trofeu sa revina unei…

- Ceremonia va avea loc in data de 14 noiembrie, de la ora locala 18.30, la Eaton Centre din Toronto. Bradul de Craciun ale carui lumini vor fi aprinse de sportiva are 33 de metri inaltime. La eveniment vor participa si violonistul Dr. Draw si DJ-ul 4KORNERS si se estimeaza ca vor asista mii…

- Bianca Andreescu, 19 ani, 4 WTA, nu a reușit sa duca pana la capat meciul cu Karolina Pliskova, 27 de ani, 2 WTA, din Grupa Violet de la Turneul Campioanelor 2019. Canadianca de origine romana a acuzat probleme medicale in primul set al meciului cu Pliskova, la scorul de 2-0 la game-uri pentru ea. Atunci,…

- Bianca Andreescu a aruncat in sarbatoare orasul natal, Mississauga, prin victoria de la US Open.Sportiva in varsta de 19 ani a avut parte de o primire magica "acasa", unde a fost intampinata pe strazile orasului de mii de fani, care au arborat steaguri ale Canadei, dar si cateva drapele ale…

Bianca Andreescu (Canada; 5 WTA) a decis sa ia o pauza dupa primul Mare Slem al carierei – US Open. Sportiva nu va participa la turneul WTA Wuhan, desi initial era pe listele organizatorilor, anunța MEDIAFAX.