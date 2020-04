Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis, mesaj de Paște: „In aceste zile, ne manifestam iubirea fața de cei dragi tocmai renunțand sa-i avem langa noi!” Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de Paște, in care ii roaga din nou pe romani sa stea acasa, sa-i protejeze pe parinți stand departe de ei. …

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre pandemia de coronavirus care a afectat Romania și despre cum crede ca se va schimba lumea cand pericolul va trece. „Eu stau in casa, respect legea. Pentru bogați e mai ușor, ca ai curte mare. Tot pentru saraci e mai greu. Eu cred ca trece repede și vom putea…

- Satul sa-și caute jumatatea și sa cheltuiasca mici averi pe daruri și pe cine in compania unor femei care se dovedesc nepotrivite pentru el, un om de afaceri american a anunțat ca-i ofera 25.000 de dolari celui care va reuși sa-i gaseasca o iubita.

- Doua autovehicule, un Ford și un Mitsubishi, au fost implicate intr-un accident produs vineri dimineața in jurul orei 10 la Gherla, la intersecția de langa Conte. Martori ai evenimentului au povestit ca un șofer care circula pe strada Gelu, pe direcția spre parc, ajuns in intersecție nu ar fi acordat…