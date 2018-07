Stiri pe aceeasi tema

- Un caine din Columbia, care a descoperit o cantitate record de droguri in timpul carierei sale din cadrul poliției, a fost mutat intr-o zona foarte bine pazita, de frica traficanților. Surse din serviciile secrete susțin ca traficanții din cartelul Urabenos ofera 70 de mii de dolari pentru uciderea…

- Huawei a introdus functia GPU Turbo odata cu noua sa serie de dispozitive Honor pentru gaming cu modelele Play si 9i. Aceasta promite performanta imbunatatita in jocuri cu 60% si un consum de energie cu 30% mai mic, lucru promitator avand in vedere faptul ca cipurile grafice din dispozitivele companiei…

- Retailerul francez Carrefour si rivalul sau britanic Tesco au anuntat crearea unei aliante globale de achizitii pe termen lung, in incercarea de a-si reduce costurile. Acesta este cel mai recent parteneriat din industria europeana de retail, afectata de sporirea concurenței din partea gigantului american…

- Daca, pana acum, timișorenii au fost obligați sa calatoreasca sute de kilometri pentru a se bucura de un aquapark decent, iata ca acum investitorii, printre care și primaria, se inghesuie, cel puțin la nivel de intenție, sa construiasca asemenea unitați de relaxare la Timișoara. Doi potenți oameni de…

- Intrebat care este cea mai buna gluma pe care a auzit-o recent, Putin a raspuns ca ceea ce a citat recent in presa germana cu privire la faptul ca Trump "impinge Europa in mainile lui Putin". El a evocat in acest sens si acuzatii cu privire la amestecul Rusiei in alegerile americane. Daca…

- DNA iși continua neabatut „programul” Alina Mungiu Pippidi reacționeaza dupa achitarea fostului premier Victor Ponta, intr-un editorial publicat in Romania Curata ca decizia era una previzibila: „Așa cum era de prevazut, Inalta Curte de Casație și Justiție a decis achitarea fostului premier Victor…