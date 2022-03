Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a estimat la 1 milion numarul de persoane stramutate in interiorul Ucrainei de la inceputul razboiului, pe langa sutele de mii care au fugit, a anuntat marti, 1 martie, Karolina Lindholm Billing, responsabila a Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR).„S-a…

- Ministrul britanic al apararii Ben Wallace a afirmat luni ca nu se asteapta ca presedintele rus Vladimir Putin sa recurga la arme nucleare, dupa invadarea, joi a vecinei sale Ucraina, intens criticata de Occident, relateaza Reuters. "Trebuie sa ne ingrijoreze faptul ca un stat ca Rusia considera…

- Ucrainenii lupta din greu impotriva rușilor. Volodimir Zelenski face un anunț ingrijorator și susține ca urmatoarele 24 de ore sunt cruciale pentru Ucraina, dupa amenințarile lui Vladimir Putin. Președintele a transmis mesajul printr-un apel telefonic cu Boris Johnson.

- Reprezentantul președintelui Ucrainei la Curtea Constituționala, Fedor Venislavski, a afirmat, intr-un interviu dat canalul oficial al Parlamentului ucrainean, ca Rusia pierde circa 20 de miliarde de dolari zilnic in razboiul din UcrainaUnul dintre oamenii lui Zelenski spune ca Vladimir Putin, președintele…

- Prețul țițeiului a crescut la 97 de dolari, maximul ultimilor șapte ani. Prețurile petrolului au crescut, iar acțiunile au scazut dupa ce președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat trupelor sa intre in regiunile separatiste din Ucraina, carora le-a recunoscut luni independența, punand țara pe picior…

- Președintele american Joe Biden a facut marți un apel fermpreședintelui rus Vladimir Putin sa se retraga din razboiul cu Ucraina, vorbind cu hotarare despre „moartea și distrugerea inutila” pe care Moscova le-ar putea provoca și indignarea internaționala cu care se va confrunta Putin. Intr-un discurs…

- Costul gazului in Europa in timpul tranzactionarii pe data de 15 februarie a scazut sub 800 de dolari la 1.000 de metri cubi, pentru prima data dupa 31 decembrie 2021, potrivit bursei ICE din Londra. O astfel de dinamica se observa pe fundalul rezultatelor negocierilor dintre presedintele rus Vladimir…

- Statele Unite ofera o recompensa de zece milioane de dolari pentru orice informatie care ar permite „identificarea sau localizarea” liderului gruparii Stat Islamic - Khorasan (ISIS-K), Sanaullah Ghafari. ISIS-K este aripa din Afganistan a gruparii teroriste Stat Islamic, responsabila pentru atentatul…