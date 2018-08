Recompensă 1 milion de euro pentru informații despre un milionar dispărut în România Originar din Kuweit, milionarul a fost vazut in timp ce mergea la plimbare. „In ziua de 05.08.2015, acesta a disparut de la pensiunea „Mihaela” din com. Maneciu, sat Cheia, jud. Prahova, unde se afla cazat. Ultima oara a fost vazut in curtea unei pensiuni invecinate, si ulterior indreptandu-se catre padurea din apropiere”, sunt informațiile furnizate de polițiști. Autoritațile romane si kuweitiene au colaborat pentru gasirea milionarului, insa fara succes. Recent, familia a dublat valoarea recompensei, in speranța ca vor primi informații pentru a afla ce s-a intamplat cu Mohammed… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

