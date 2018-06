Stiri pe aceeasi tema

- Politistii le atrag atenția șoferilor ca vantul puternic nu trebuie ignorat, acesta putand influența tinuta de drum a autovehiculelor, iar distanta de franare pe un carosabil umed creste. Centrul Infotrafic recomanda: „Daca e necesara deplasarea cu autovehiculul pe timpul manifestarilor meteorologice,…

- Mii de batrani cad prada in fiecare an schemelor gandite de infractori pentru a-i deposeda de bani si bunuri. O informare corecta si cateva masuri de precautie sunt suficiente pentru a-i tine pe reprezentantii varstei a treia departe de necazuri.

- Voucherele in valoare de 500 de lei oferite de Primaria Capitalei pentru achizitionarea de biciclete, trotinete si dispozitive Segway si Ninebot au fost din nou scoase la vanzare pe OLX, la preturi intre 350 si 400 de lei. Unii dintre beneficiari se ofera sa mearga personal la magazin cu posibilul cumparator…

- Academia Suedeza, a carei reputatie a fost patata de scandalul #MeToo, a decis vineri sa nu atribuie in acest an premiul Nobel pentru literatura, declansand o unda de soc in universul literar mondial. Cu aceasta ocazie, jurnalistii de la AFP au alcatuit o lista cu cinci lucruri mai putin cunoscute despre…

- Avand in vedere ca perioada premergatoare sarbatorilor pascale este mai aglomerata, polițiștii recomanda pietonilor: Sa traverseze drumul public numai prin locurile special amenajate (pe trecerea pentru pietoni) si la culoarea verde a semaforului electric, acolo unde exista. Sa nu traverseze niciodata…

- Avand in vedere ca perioada premergatoare sarbatorilor pascale este mai aglomerata, polițiștii recomanda conducatorilor auto: Sa circule cu viteza adaptata conditiilor din trafic, in special cand se circula in coloana si nu uitati de politetea rutiera. De asemenea, pentru un plus de siguranta, in mers,…

- Soferii care nu si-au platit amenzile au ajuns ieri in vizorul polițiștilor, in urma unor razii special desfasurate pentru a-i descoperi pe rau-platnici. "-Dumneavoastra aveți o incalcare, va rog sa ma urmați.

