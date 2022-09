Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre prioritațile Guvernului condus de premierul liberal Nicolae-Ionel Ciuca este asigurarea celor mai bune condiții pentru inceperea noului an școlar. In acest sens, toți cei implicați in organizarea educației naționale au avut, in ultimele zile, o serie de consultari, astfel incat anul școlar…

- Inceputul școlii inseamna și o mai mare circulație a bolilor contagioase. Parinții sunt sfatuiți sa-i invețe pe cei mici regulile elementare de igiena, iar daca au semne de boala infecțioasa sa-i țina sub supraveghere acasa.

- Partidul Național Liberal și-a asumat reformarea din temelii a sistemului național de invațamant, iar proiectul ”Romania Educata”, inițiat de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, iata ca nu mai e doar un deziderat. In fapt, demersul PNL și al ministrului Sorin Cimpeanu este un amplu proces de dezbatere…

- In contextul unui nou val de coronavirus, ministrul Sanatații vine cu o recomandare: elevii sa poarte maști in clasa, pentru ca, din septembrie, sa nu ne confruntam cu o explozie a cazurilor. Alexandru Rafila susține ca protecția, alaturi de igiena grupurilor sanitar și a existenței dezinfectanților…

- Cele mai noi informatii privind noile reguli privind admiterea la liceu si examenul viitor de sfarsit de ciclu liceal precum si altele – au fost temele principale ale conferintei de presa din data de 27.07.2022,

- Sistemul national de educatie inregistra, in anul scolar 2021 - 2022, un numar de aproape 3,5 milioane de elevi si studenti, in crestere cu 1.200 fata de intervalul din anul anterior, in timp ce personalul didactic insuma 237.900 de persoane, arata datele publicate, luni, de Institutul National de…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, vine la Alba Iulia. Va participa la inchiderea anului școlar de la Colegiul Militar Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, va participa joi, 9 iunie, la ceremonia de inchidere a anului școlar, la Colegiul Militar din Alba Iulia. Mai exact, festivitatea…