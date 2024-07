Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a avea un par sanatos, pe langa produsele de ingrijire adecvate sunt necesare și vitamine. Ele se pot lua atat din alimentație, cat și ca pilule, de pe rafturile magazinelor. Iata care sunt recomandarile specialiștilor, in special in timpul verii.

- Știai ca poți sa gasești prețurile plafonate ale alimentelor intr-in singur loc? Consiliul Concurentei a actualizat platforma online Monitorul Preturilor, oferind utilizatorilor o sectiune dedicata produselor cu adaos comercial plafonat. Iar pe lista se afla 41 de produse, dupa cum arata sursa citata.…

- Felicitari pentru ca esti pe cale sa devii mama si pentru ca nu ai renuntat la obiceiul de a face sport Stiu ca perioada aceasta poate veni cu multe schimbari si intrebari, dar este minunat ca iti doresti sa ramai in forma pe durata sarcinii. Printre cele mai importante piese din garderoba in acest…

- Alimentele bogate in grasimi, deși sunt adesea delicioase și satisfacatoare, pot avea un impact semnificativ asupra sistemului digestiv, deoarece au conținut crescut de grasimi, susțin nutriționiștii.

- Consumul de alimente ultraprocesate este asociat cu un risc de deces mai devreme, arata un studiu realizat pe o perioada de 30 de ani, care a analizat impactul mai multor tipuri de alimente asupra sanatații noastre.

- Urmand pașii de mai jos veți putea prepara o rețeta perfecta de brioșe cu ciocolata, cu efect lava cake.In plus, daca veți ține cont și de sfaturile oferite, cu siguranța vor ieși cele mai gustoase brioșe cu ciocolata, cu efect lava cake, preparate așa cum se cuvine.Rețeta de Brioșe cu ciocolata, cu…

- Avand in vedere ca in țarile nordice copiii au mai puține probleme de sanatate mintala decat in orice alta națiune, autoarea și mama Helen Russell face o pledoarie pentru creșterea tuturor copiilor in „stil danez”, transmite The Guardian. Russell a emigrat din Marea Britanie in Danemarca in urma cu…

- Subprefectul județului Cluj și președintele PSD Turda, Razvan Ciortea, are viitorul politic asigurat dupa alegerile comasate din 9 iunie, el avand la dispoziție doua opțiuni, in funcție de rezultate, fie primar la Turda, fie senator. Razvan Ciortea este desemnat candidat al PSD la Primaria Turda, insa…