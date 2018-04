Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din mai multe zone ale tarii avertizeaza ca temperaturile ridicate din aceasta perioada favorizeaza producerea avalanselor. Salvatorii din Gorj anunta ca au identificat foarte multe avalanse deja declansate, iar cei din Neamt semnaleaza o fisura in zona denumita Jgheabul Cabanei.

- Temperaturile foarte ridicate și vremea frumoasa din ultimele zile i-au inșelat pe mulți turiști, care au petrecut mini-vacanța la munte. Cei care au ignorat avertismentele salvamontiștilor și s-au aventurat pe crește fara sa fie echipați corespunzator, au avut probleme.

- Având în vedere ca urmeaza perioada Sarbatorilor Pascale, Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj a emis o serie de avertizari și recomandari pentru cetateni cu privire la riscurile la adresa sanatatii publice.Astfel, produsele alimentare specifice Sarbatorilor Pascale…

- O operatiune de salvare a fost declanșata in Muntii Vrancei, in urma unei avalanse care s-a produs sambata, in jurul pranzului. O femeie este data disparuta, iar 29 de turisti sunt blocati pe munte. Femeia are in jur de 36 de ani si este din Bucuresti.

- UPDATE ora 17:00 A doua persoana surprinsa de o avalansa in zona Cheilor Tisitei, din Muntii Vrancei, a fost gasita moarta, in apele raului ce trece prin regiune. Este vorba de o femeie de 36 de ani, din Bucuresti.Echipele de salvare au actionat cateva ore, dupa ce 29 de turisti au fost surprinsi…

- Evitați deplasarile, in zilele geroase, recomanda medicii, care avertizeaza asupra efectelor pe care temperaturile scazute le pot avea asupra organismului uman. In același timp, insa, autoritațile au cerut unitaților sanitare sa se pregateasca pentru a primi un numar mare de pacienți, in urmatoarea…

- Romania va primi, in perioada 2018 - 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria. Potrivit acestuia, in sedinta de Guvern de joi a fost adoptata o hotarare…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ca sunt constitutionale modificarile la Legea privind Agentia Nationala de Integritate (ANI), care prevad ca interdictiile aplicate senatorilor si deputatilor aflati in conflict de interese in perioada 2007 – 2013 sa inceteaze. CCR spune ca legea nu afecteaza…