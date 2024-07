Recomandările salvamontiștilor pentru cei care ajung pe munte. Ce e interzis în timpul unei furtuni Salvamontistii transmit, duminica, recomandari cu privire la comportamentul pe munte in situatia unei furtuni si sfaturi cu privire la ce trebuie si ce nu trebuie sa faca turistii. In zonele montane inalte, vremea se poate schimba brusc, iar prognoza se poate inrautati frecvrent. Primul sfat al salvamontistilor catre turisti este sa nu ignore prognoza meteo. ”Indiferent de traseul pe care urmeaza sa il faci, ca e zona de creasta sau nu, consulta prognoza si nu te aventura in cazul in care sunt anuntate furtuni puternice. Sunt o multitudine de aplicatii care iti arata, aproape in timp real, starea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

