Stiri pe aceeasi tema

- In zona de nord a județului Valcea ninge ca in povești, polițiștii Serviciului Rutier acționeaza pentru supravegherea, dirijarea si controlul traficului rutier, astfel incat sa se mentina siguranta circulatiei. “Atenție, carosabilul acoperit cu zapada sau polei afecteaza capacitatea autovehiculelor…

- Politistii rutieri au pornit in urmarirea soferului care nu s-a conformat semnalelor de oprire pe care le-au efectuat si a incercat sa fuga, acesta fiind oprit in cele din urma in parcarea unui supermarket.

- Politistii maramureseni vor fi la datorie in perioada Sarbatorilor de Iarna si vor actiona pentru prevenirea si combaterea infractiunilor, atat a celor ce se comit cu violenta cat si a celor care vizeaza patrimoniul. De asemenea politistii rutieri vor desfasura activitati pentru prevenirea producerii…

- In noptile de 13 spre 14 decembrie si 14 spre15 decembrie, politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta au desfasurat o actiune pe linia combaterii evenimentelor rutiere produse pe fondul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor.Politistii…

- Politistii le recomanda celor care pornesc la drum sa conduca prudent, sa adapteze permanent viteza de deplasare la conditiile de drum si de trafic, iar inaintea efectuarii oricarei manevre rutiere sa se asigure temeinic.Inainte de a pleca la drum, este necesar ca soferii sa se intereseze cu privire…

- In conditiile unui carosabil umed, pentru a nu fi implicati in evenimente rutiere, politistii rutieri va recomanda sa va planificati din timp calatoriile si sa adaptati permanent viteza de rulare la conditiile de drum si trafic. Polițiștii le recomanda conducatorilor de autovehicule sa pastreze in mers…

- Politistii rutieri recomanda participantilor la trafic sa respecte, cu strictete, regulile de circulatie, semnificatia indicatoarelor rutiere, sa adapteze permanent viteza la conditiile meteo si sa se informeze cu privire la acestea si tronsoanele de drum pe care le vor parcurge.

- Pentru urmatoarea perioada sunt anuntate ploi si instabilitate atmosferica, astfel incat polițiștii rutieri valceni reamintesc soferilor importanta conducerii preventive in conditii meteo nefavorabile, pentru evitarea accidentelor. Facem cateva recomandari conducatorilor auto, pentru prevenirea accidentelor…