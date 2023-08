Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera se așteapta la o creștere semnificativa a traficului in punctele de frontiera, in special la granita cu Ungaria și Bulgaria, cu ocazia minivacanței de Sfanta Maria.

- Polițiștii de frontiera vor folosi stații mobile de control la granița cu Ungaria și Bulgaria pentru fluidizarea traficului in weekend. De asemenea, avand in vedere canicula, sunt disponibile puncte de prim ajutor in Nadlac II și Giurgiu. Zilnic, aproximativ 3.800 politisti de frontiera vor desfasura…

- Comunicat. Masurile de fluidizare dispuse la nivelul tuturor structurilor teritoriale ale Politiei de Frontiera continua si in acest week-end cu suplimentarea personalului pana la capacitatea... The post Poliția de Frontiera: Masurile de fluidizare in punctele de frontiera la granita cu Ungaria si Bulgaria…

- Poliția de Frontiera a instituit mai multe masuri la granița Romaniei cu Bulgaria și Ungaria. Asta deoarece la granița este aglomerație provocata de turiști și de cetațenii romani care lucreaza in strainatate și revin in țara.

- Politia de Frontiera anunta ca au fost luate masuri pentru fluidizarea traficului in punctele de trecere a frontierei cu Ungaria si Bulgaria, intrucat se asteapta o crestere a numarului de persoane care revin in tara din strainatate sau pleaca in vacanta, in luna august. In iulie, aproximativ 8,8 milioane…

- Politistii de frontiera, din cadrul punctelor de trecere a frontierei Nadlac și Nadlac II, au depistat 116 cetateni de diverse naționalitați, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Aceștia erau ascunși in cinci mijloace de transport, informeaza joi Poliția de Frontiera intr-un comunicat…

- Punctele de trecere a frontierei Nadlac I si Nadlac II sunt aglomerate, sambata dimineata, la intrarea in tara. La Nadlac II s-au format coloane de masini care asteapta o ora si pentru iesirea spre Ungaria. Politia de frontiera le recomanda soferilor de autoturisme sa foloseasca si alte puncte de trecere…

- In data de 04.06.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 313.160 de persoane, cetateni romani si straini si peste 80.160 de mijloace de transport, pe ambele sensuri. Potrivit…