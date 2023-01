Recomandările Ministerului Sănătății la nivelul unităților școlare Astazi elevii s-au reintors in bancile școlilor, pentru primele cursuri din anul 2023. Este un inceput de an in care gripa „iși face de cap”, in Romania inregistrandu-se foarte multe cazuri. Ministerul Sanatații și Ministerul Educației vin cu cateva recomandari pentru desfașurarea in siguranța a cursurilor: Realizarea triajului zilnic Utilizarea maștii de protecție de catre [...] Articolul Recomandarile Ministerului Sanatații la nivelul unitaților școlare apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere cresterea numarului de cazuri de imbolnavire prin gripa si depasirea mediei de imbolnaviri pe 5 sezoane anterioare, Ministerul Sanatatii a instituit in data de 05.01.2023 stare de alerta epidemiologica determinata de gripa (prin publicarea in M.O. al Romaniei, Partea I, nr.15 din 05.01.2023…

- Avand in vedere faptul ca Ministerul Sanatații a declarat instituirea starii de alerta epidemiologica determinata de gripa, Direcția de Sanatate Publica Hunedoara recomanda urmatoarele masuri generale pentru populație: consultarea medicului de familie la apariția simptomelor respiratorii pentru…

- Raspandirea gripei in Romania nu ține elevii departe de școala: „Nu avem in vedere suspendarea cursurilor” Raspandirea gripei in Romania nu ține elevii departe de școala: „Nu avem in vedere suspendarea cursurilor” Ministerul Educației nu are in vedere suspendarea cursurilor, trecerea in regim online…

- ”Impactul mai mare este pentru copii, mai putin pentru adulti. Asta nu inseamna ca sezonul gripal care a inceput practic nu va evolua si nu va afecta si populatia adulta. Virusul sincitial respirator care produce o epidemie in momentul de fata, prezenta si in Romania si in alte tari, in Europa sau chiar…

- Numarul posturilor ocupate in instituțiile și autoritațile publice din Romania era, in septembrie 2022, de 1.255.323, cu 928 mai multe comparativ cu luna precedenta, iar 63,18% dintre acestea erau in administrația publica centrala, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor, consultate…

- Numarul posturilor ocupate in instituțiile și autoritațile publice din Romania era, in septembrie 2022, de 1.255.323, cu 928 mai multe comparativ cu luna precedenta, iar 63,18% dintre acestea erau in administrația publica centrala, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor, consultate…

- Numarul de bugetari continua sa creasca. In doar o luna, aproape 1.000 de posturi au fost ocupate in instituțiile publice . Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in septembrie 2022, de 1.255.323, cu 928 mai multe comparativ cu luna precedenta. Dintre acestea …

- Ministerul Educatiei a convocat miercuri seara, in regim de videoconferinta, toti inspectorii generali si contabilii șefi pentru a analiza situatia platii burselor elevilor. Potrivit Ministerului, exista intarzieri legate de plata burselor scolare, desi, conform datelor de la Ministerul Finantelor,…