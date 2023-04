Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt doar cateva zile pana la Paște, iar gospodinele deja au inceput pregatirile pentru masa festiva de pe care nu au cum sa lipseasca ouale roșii. De obicei, coaja lor poate sa crape, iar vopseaua sa ajunga pe albuș, de aceea, exista un truc la care poți apela.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Ungaria ca autoritatile ungare au emis restrictii de circulatie pentru camioanele de peste 7,5 tone pentru perioada 7-10 aprilie, cu ocazia sarbatorilor pascale.

- Romanii petrec Sarbatorile Pascale in strainatate, incurajati de o oferta de vacanta variata si cu 25% mai mare ca volum fata de 2022, cand calatoriile erau conditionate de vaccinare sau testare, se arata intr-un comunicat al agentiei Paralela 45, potrivit Agerpres.

- Daca ne uitam in dinamica pieței valutare, o sa vedem ca in fiecare an de Craciun și de Paște leul se intarește fața de euro. Cel mai mult se intarește dupa Sfanta Maria, spune Adrian Vasilescu, consilier de strategie in BNR.

- Producția interna de oua poate satisface in totalitate consumul din perioada Sarbatorilor Pascale, care este mai mare in general cu aproximativ 50% fata de o luna obisnuita. Presedintele Uniunii Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR), Ilie Van, spune ca un roman mananca, in medie, aproximativ 30…

- De la un an la altul, creste numarul turistilor care doresc sa petreaca minivacanta de Paste pe malul marii, in statiunea Mamaia. Desi, in mod traditional, aceasta sarbatoare religioasa este celebrata de crestini in familie, romanii isi doresc sa aiba experiente inedite in cele cateva zile de vacanta,…

- Noi vești bune pentru romani din partea statului. Inainte de sarbatorile pascale, 2,4 milioane de persoane vor beneficia o suma de bani pentru asigurarea tuturor celor necesare. Ce sume se vor oferi și cine va putea beneficia de ele.

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de calatorie pentru romanii care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Franța. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Franța ca o noua greva este…