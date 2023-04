Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit pana miercuri valabilitatea Codului portocaliu de ninsori abundente, avertizarea fiind extinsa si la regiunea Moldovei.In intervalul 4 aprilie, ora 10:30 5 aprilie, ora 14:00, in cea mai mare parte a Moldovei si in Carpatii Meridionali si Orientali,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod portocaliu de ninsori abundente, temporar viscolite și strat consistent de zapada valabil in județul Suceava in perioada 4 aprilie, ora 10:30 – 5 aprilie, ora 14. In acest interval in cea mai mare parte a Moldovei și in Carpații Meridionali și Orientali…

- Ciclonul Mathis care a facut ravagii in Europa ajunge și in Romania. Vremea intra intr-un proces accentuat de racire, iar iarna lovește cu furie. Meteorologii anunța frig, ploi și ninsori abundente. La munte se va depune stat consistent de zapada. Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat astazi la ora 10.30 prelungirea valabilitatații Codului portocaliu de ninsori abundente, avertizarea fiind extinsa si la regiunea Moldovei, inclusiv in județul Vrancea. Potrivit meteorologilor, in intervalul 4 aprilie, ora 10:30 – 5 aprilie, ora…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat avertizarile meteo de ninsori abundente valabile pentru județul Suceava pana luni dupa amiaza. Astfel, in cursul zilei de astazi intre orele 10:00 și 18:00 tot județul Suceava se afla sub cod galben de ninsori insemnate cantitativ și strat de zapada.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteorologica ???????????? ????????????????????????????????????????, valabila astazi, 21 februarie, pana la ora 22.00. Fenomenele vizate sunt: – La altitudini de peste 1700 m vor fi perioade in care vantul va sufla tare, cu rafale de peste…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua atenționari meteo Cod portocaliu și Cod galben de vijelii, ninsori și ploi abundente, care vizeaza 15 județe ale țarii. Avertizarea meteo Cod portocaliu este valabila in intervalul 18 ianuarie, ora 23:00 – 19 ianuarie, ora 18:00. La altitudini…