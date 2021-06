Recomandările IPJ Vaslui: Pe timp de ploaie, conduceţi prudent! Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui va recomanda sa va planificati din timp calatoriile, sa va interesati de conditiile meteo-rutiere existente pe traseul ce urmeaza sa il parcurgeti si sa adaptati viteza de rulare la conditiile de drum si trafic. Avand in vedere atentionarea meteorologica COD PORTOCALIU de vreme rea (Fenomene vizate : „In Dobrogea, jumatatea de est a Munteniei și cea mai mare parte a Moldovei, instabilitatea atmosferica va fi accentuata, va ploua abundent, se vor semnala descarcari electrice și izolat grindina. Ploile vor avea și caracter torențial, in intervale scurte de… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

