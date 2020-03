6 cazuri de COVID-19 in Prahova

4 noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate astazi, in Prahova. Acestia sunt contacti directi ai directorul UPETROM care, la randul lui, a intrat in contact direct omul de afaceri G.C. Toti 4 au fost transferati la sectia de boli infectioase din cadrul Spitalului Judeteand in Ploiesti. Primele doua cazuri aparute in Prahova… [citeste mai departe]