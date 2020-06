Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de oameni participa la protestele din Statele Unite si marile orase din vestul Europei, iar expertii spun ca aceste aglomerari de oameni sunt extrem de periculoase in contextul pandemiei de COVID-19.Aceste proteste ar putea duce la aparitia unui al doilea val masiv de imbolnaviri…

- Protestatarilor din Statele Unite, care marșaluiesc pe strazile marilor orașe americane de 7 zile, li se alatura oameni din toata lumea. In weekend-ul care a trecut, protestatari s-au adunat in Londra, Berlin și Auckland, printre alte orașe, pentru a iși arata solidaritatea fața de protestatarii americani,…

- Donal Trump a fost, evident, personajul principal al ultimei emisiuni Saturday Night Live din acest sezon. Intruchipat de actorul Alec Baldwin, liderul american a ținut un discurs la o presupusa festivitate de absolvire. Astfel de evenimente sunt interzise in aceasta perioada, din cauza pericolului…

- Statele Unite au inregistrat in ultimele 24 de ore 2.053 de decese provocate de noul coronavirus, conform bilantului dat publicitatii joi la ora locala 20:30 (vineri 30:30 GMT) de Universitatea Johns Hopkins, transmite AFP.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 47: PNL și PSD…

- Africa ar putea deveni noul epicentru al pandemiei de coronavirus, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), conform news.ro.Oficialii Natiunilor Unite estimeza de asemenea ca pandemia va ucide cel putin 300.000 de oameni in Africa, iar aproape 30 de milioane vor ajunge sa traiasca…

- Statele Unite au depasit Italia la numarul de decese raportate, avand peste 20.500. Deja americanii inregistrau cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-Cov-2 - peste 533.000. Spania raporteaza cele mai multe infectari din Europa - peste 163.000, iar Italia este tara de pe continent care a inregistrat…

- Cand ieșim din casa, maștile de protecție sunt absolut necesare, in aceasta perioada in care noul coronavirus face ravagii. Cum aceste produse se gasesc din ce in ce mai greu, lumea se vede nevoita sa improvizeze. Un expert in boli infecțioase ii invața pe oameni sa-și confecționeze maști de protecție…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus a ajuns miercuri la 1.031 in Statele Unite, fiind de asemenea inregistrate 68.572 de cazuri confirmate, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins, relateaza AFP.Citește și: Strigatul de revolta al unui doctor din Cluj: Degeaba scoatem…