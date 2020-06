Stiri pe aceeasi tema

- Tradiția conferințelor speciale din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu continua inspirat și provocator chiar și in ediția online a evenimentului, cu o serie de 12 intalniri esențiale, in mediul digital de aceasta data, cu unele dintre cele mai apreciate nume ale scenei artistice…

- Ne apropiem de una dinte cele mai mari sarbatori culturale la nivel național și… internațional: Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu! Organizat anul acesta exclusiv online, evenimentul se anunța, chiar și așa, unul d eproporții impresionante, in dimensiunea tradiționala a unei pleiade de spectacole…

- Prima ediție a Internship 2.0 a avut loc in 2009. Cu o durata de trei saptamani, internshipul este gratuit, se desfașoara doar online și se adreseaza tuturor pasionaților de marketing și comunicare.Internship 2.0, primul proiect de invațare la distanța demarat in Romania, cu susținerea exclusiva a JTI,…

