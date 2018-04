Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta face cunoscut programul unitatilor sanitare publice din judetul Constanta care vor asigura asistenta medicala de urgenta, in perioada 05.04. 09.04.2018 cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta ndash; tel. 0241 662222…

- In perioada 6-9 aprilie 2018, Directia de Evidenta a Persoanelor va functiona astfel: Serviciul de Evidenta a persoanelor: in perioada mai sus menționata nu asigura program cu publicul. Serviciul Stare civila asigura program cu publicul doar prin „Compartimentul decese”, dupa cum urmeaza: – vineri,…

- Polițiștii au demarat controale de amploare in piețele și complexurile comerciale din București. Actiunea are drept scop prevenirea si combaterea faptelor de comert ilegal precum si combatererea fenomenului infracțional. Peste 100 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului…

- Având în vedere ca urmeaza perioada Sarbatorilor Pascale, Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj a emis o serie de avertizari și recomandari pentru cetateni cu privire la riscurile la adresa sanatatii publice.Astfel, produsele alimentare specifice Sarbatorilor Pascale…

- Avand in vedere numarul alarmant al galatenilor diagnosticati cu viroze si gripa in acest sezon rece, Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati prezinta masurile de prevenire a acestor doua boli specifice anotimpului rece. Masurile de prevenire a infectiilor respiratorii din sezonul rece se refera la…

- In saptamana 5-11 februarie, la nivelul județului Alba s-au inregistrat 2.955 de cazuri de infecții acute ale cailor respiratorii superioare (IACRS) și 458 de pneumonii. Dintre cele 2.955 de cazuri de IACRS inregistrate, 63 de cazuri au necesitat internare, iar dintre cele 458 de cazuri de pneumonii,…

- Directia de Sanatate Publica a judetului Dambovita, celebreaza in februarie 2018 -„Luna Nationala de prevenire a cancerului”. Scopul campaniei Luna Nationala de prevenire a cancerului 2018 este de a reduce numarul de decese care pot fi prevenite in fiecare an, prin cresterea gradului de constientizare…