Recomandările directorului Enel pentru românii cu facturi mari. Motivul pentru care prețurile au explodat Din ce in ce mai mulți romani primesc facturi imense de la Enel. Unii spun ca tarifele sunt duble, in timp ce alții ajung la sume de ordinul miilor de lei. In acest sens, Marius Chiriac, director general in cadrul ENEL, a vorbit la Antena 3 despre situația reala și totodata a venit și cu recomandari pentru clienții care considera ca au de platit prea mult. Cel mai important lucru este, spune el, transmiterea la timp a indexului. “Intr-adevar, in ultima perioada am avut mai multe facturi expuse in spatiul public. Ceea ce vreau sa va asigur este ca am interactionat cu clientii, am verificat facturile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

